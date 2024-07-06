Muere actor de 'Lioness' inesperadamente a los 30 años: "Los médicos no tienen explicación"

Video Quitan vida a presentadora afuera de un circo: este es el lugar donde murió la hermana de Carlos Salcedo

Mike Heslin murió a los 30 años el 2 de julio, informó su esposo Scotty Dynamo en Instagram. El actor y productor estuvo hospitalizado durante una semana y falleció a causa de un "evento cardíaco inesperado".

De acuerdo con la información, los médicos no encuentran explicación al repentino deceso de la estrella de televisión, quien cumpliría años a finales de julio.

"Michael era joven, gozaba de perfecta salud y los médicos no tienen explicación para lo sucedido", señala Dynamo.

Mike era uno de los soportes principales de su esposo en su lucha contra el cáncer.

"Michael era brillante, desinteresado, talentoso y un ángel de la guarda en la vida. Él me acompañó a través de múltiples rondas de cáncer. Era la primera persona a la que todos llamaban para compartir buenas noticias, y era la persona perfecta a quien llamar si necesitaban un hombro en el que apoyarse o el mejor consejo".

"Conocerte fue lo mejor que me ha pasado. Eres mi mundo. Eres todo para mi. Cuando sentí que tomaste tu último aliento, mi corazón se hizo añicos en un millón de pedazos. Si tuviera el poder de intercambiar lugares contigo, lo haría en un instante. Pero lo tomaré día a día como siempre me dijiste y viviré cada día en tu honor".

Mike Heslin. Imagen Scott Dynamo/Instagram

Mike Heslin y su esposo tenían planes de convertirse en padres

En el emotivo mensaje, Scotty Dynamo reveló que estaban buscando agrandar su familia.

"Hace apenas una semana, estábamos en las primeras etapas de formar una familia y compartíamos regularmente nuestros nombres de bebé favoritos para nuestros futuros hijos. Siempre me dijiste que sentías que estabas destinado a ser padre y no podría estar más de acuerdo. Serías el padre más perfecto del mundo".

Dynamo también ventiló que Mike fue donante y cuatro familias pudieron tener hijos gracias a él.

"Estamos a tres semanas de tu cumpleaños y a cuatro meses de nuestro primer aniversario de bodas, pero sé que estás en un lugar mejor y que el cielo ha ganado otro ángel", finalizó.

¿Quién era Mike Heslin?

Mike Heslin fue un actor, escritor y productor conocido por sus roles en series como 'Younger', 'I Love You but I Lied' y 'I Dream Too Much'.

Además de su trabajo en televisión, también se destacó como director y escritor.

En 2020, creó y protagonizó el mockumentary 'The Influencers', que fue nominado para un premio Queerty y se transmitió en Prime Video. También participó en la película navideña 'The Holiday Proposal Plan' y en la serie 'Lioness' de Taylor Sheridan en 2023, en la que compartió créditos con Nicole Kidman, Zoe Saldana y Morgan Freeman.

Originario de California, Mike Heslin se mudó a la costa del este para estudiar una Licenciatura en Dirección en el Boston Conservatory.