Muere el reggaetonero Marvel Boy a los 33 años: esto se sabe

El 13 de junio se dio a conocer la muerte del cantante puertorriqueño, Marvel Boy, quien tenía 33 años. La compañía disquera, Glad Empire, confirmó el fallecimiento del reggaetonero.

De acuerdo con la información, Ricardo José Cruz Matos, nombre real del artista, perdió la vida en el Hospital San Francisco, ubicado en Río Piedras, Puerto Rico. Aunque aún no se ha emitido un parte médico oficial, diversos medios locales informan que la causa del deceso habría sido un paro cardiorrespiratorio.

En el comunicado, la compañía disquera destacó el carácter humilde y alegre del artista.

"Marvel no era una mala persona. Era un chamaco que soñaba con ser grande, con subirse en una tarima y con que la gente cantara sus canciones. Deja memorias, deja huellas, deja gente que lo recordará. Marvel dejó eso… y dejó dos seres humanos hermosos que él siempre decía que iban a ser mejores versiones de él".

"Sobre todo, amaba a sus hijos y por esos dos bebés que algún día crecerán y leerán comentarios sin empatía, escribo esto. Para que sepan que su papá tenía un corazón puro, que era alegre, que hacía reír hasta al más serio, que era humilde… tan humilde que no se daba cuenta de lo grande que era. Marvel podia ser muchas cosas pero era honesto y leal".

Imagen Marvel Boy/Facebook

¿Quién era Marvel Boy?

El intérprete se dio a conocer en 2018 con temas como "Seguroski" y "Pa' que se lo gocen", pero alcanzó la fama con el éxito "Nou, Nou, Nou", en colaboración con Jon Z.

Su estilo fresco y letras pegajosas lo posicionaron rápidamente como una promesa del reggaeetón y el trap latino. Más adelante, firmó con Glad Empire y lanzó el tema "A Todas Horas" junto a Miky Woodz, el cual fue certificado Disco de Oro por la RIAA.