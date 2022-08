Manuel Ojeda también triunfó en Hollywood: la película que le cambió la vida (y casi rechaza)

La trayectoria de Manuel Ojeda fue vasta dentro de los espectáculos mexicanos: decenas de telenovelas y películas lo consagraron como uno de los primeros actores del país.

Sin embargo, la producción que cambió su vida fue ‘Romancing the Stone’ o ‘Dos bribones tras la esmeralda perdida’, como se le tituló en español a la cinta. Te contamos por qué y por qué estuvo a punto de rechazar el papel.

Manuel Ojeda estuvo a punto de rechazar su papel en la película ‘Dos bribones tras la esmeralda perdida’

En 1984, el actor estelarizó la película ‘Romancing the Stone’, en la que le dio vida al coronel Zolo, uno de los antagonistas de la historia.

Dicho proyecto le dio la oportunidad de compartir créditos con reconocidos actores, como Michael Douglas, Danny DeVito y Kathleen Turner.



En noviembre del 2021, durante su visita al programa ‘Montse & Joe’, el intérprete mexicano recordó que, antes de esa cinta, ya había trabajado en Hollywood, aunque con papeles menores.

Además, reveló que no sabía inglés y todas sus participaciones las hacía de la mano de un ‘coach’ que le decía cómo pronunciar sus diálogos.

Cuando le llegó su primer estelar, su reacción no fue de celebración ni de emoción:

“Me volví loco, me escondí de una manera como tú no tienes idea… y (llegaban) telegramas y telefonazos”, recordó.



Una de las llamadas que recibió fue de una mujer que identificó como Claudia, quien le aseguró que estaba frente a “la oportunidad de su vida”, resaltando que trabajaría con un distinguido director y actores.

Sin embargo, Manuel Ojeda se rehusaba a aceptar el papel:

“Me vale, no sé inglés, yo no voy a hacer eso, no puedo…” recordó que fue su respuesta.



Eventualmente, la misma mujer lo convenció de tomar el proyecto, que, a la posrtre, le cambió la vida.

Según expresó en la mencionada conversación, “al país que iba, me reconocían por esa película. Había hecho en ese tiempo ciento y pico películas, veintitantas telenovelas, cuarenta obras de teatro” y ninguna de esas producciones le trajo tanto reconocimiento como ‘Dos bribones tras la esmeralda perdida’.

Manuel Ojeda reveló que la película ‘Dos bribones tras la esmeralda perdida’ se filmó en México

En la ficción, los personajes viajan a Cartagena, Colombia, para enfrentarse a una serie de aventuras, pero, en realidad, la cinta fue grabada en México.

En la mencionada conversación, el actor reveló que los estados de Veracruz y Durango fueron las locaciones que se usaron para rodar el filme.

A modo de anécdota, también contó que, cuando terminaron las grabaciones, Michael Douglas lo invitó a ver el proceso de edición de la película, pero, como él no estaba acostumbrado a ver los clips de las cintas así, su primer pensamiento fue:

“¿Qué es esto?, ¡qué porquería, qué cosa más espantosa!”