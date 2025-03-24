Muere la madre de Guillermo García Cantú, actor de Las Hijas de la Señora García

Video ¿Ela Velden y Guillermo García Cantú tienen romance como en Las Hijas de la Señora García? Lo aclaran

Carlota Alicia Cantú Treviño, madre del actor Guillermo García Cantú, murió el pasado fin de semana, reporta el diario Milenio .

El fallecimiento de la señora Carlota, conocida como Tía Coty, se dio a conocer a través de las redes sociales de la funeraria Capillas del Carmen este 22 de marzo.

Aunque no se sabe la fecha del deceso, según la publicación compartida, la mamá del villano de telenovelas fue velada en Monterrey, Nuevo León, el pasado sábado a las siete de la noche mientras que ayer domingo 23 se hizo una ceremonia de cuerpo presente y una misa para darle el último adiós.

La causa de muerte de la señora Carlota aún se desconoce.

¿Guillermo García Cantú no asistió al funeral de su madre?

Algunos medios han reportado que Guillermo García Cantú no asistió al funeral para dar el último adiós a su madre.

Según TVyNovelas, "se esperaba la presencia del actor en el funeral, sin embargo, eso nunca pasó". Por su parte, Milenio señala que García Cantú no aparece en el video de la misa de cuerpo presente de Carlota Alicia Cantú Treviño que fue compartido en Facebook.

Se especula también que el actor estaba distanciado de su madre, pero esta información no ha sido confirmada.