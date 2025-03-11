Ela Velden dice si tiene romance con Guillermo García Cantú como en Las Hijas de la Señora García

Video ¿Ela Velden y Guillermo García Cantú tienen romance como en Las Hijas de la Señora García? Lo aclaran

Ela Velden y Guillermo García Cantú son pareja en la telenovela Las Hijas de la Señora García y tras terminar su participación en la producción de José Alberto Castro, surgieron rumores de que la relación había traspasado la ficción.

La actriz, de 32 años, rompió el silencio y habló de los rumores que hay alrededor del melodrama que se transmite por Univision.

“Es un caballero, un actorazo, muy respetuoso. Nunca se cruzaron las líneas entre la profesión y la realidad. Eso es lo que más me llevo, que estuve trabajando con un gran actor, siempre carismático, atento y respetuoso”, dijo en una reciente entrevista con los medios, reportó el canal de YouTube Ernesto Buitrón News.

Ela puso punto final a las especulaciones: “Quiero recalcar que solo es en la ficción, no es verdadero. Por ahí andan inventando que estamos juntos y no, nada qué ver”, añadió.

En la trama de Las Hijas de la Señora García Mar, el personaje de Ela se casa con Luis, el papel de Guillermo García Cantú.

Velden considera que esa relación fue como un “amor platónico” para los personajes, reiterando que todo fue ficción.

“Nosotros, como actores, hacemos nuestro trabajo de la mejor manera. Si traspasamos la pantalla, eso significa que lo hicimos bien y que ustedes se lo imaginaron en casa”, sentenció.