Muere Alfredo Alegría, Lenguardo en el entrañable programa '¡Cachún Cachún Ra Ra!'

Alfredo Alegría, conocido por ser una de las estrellas de la televisión mexicana en la década de 1980, murió la madrugada de este 11 de junio a los 79 años, informó noticiero N+.

El actor es recordado por el entrañable personaje de Lenguardo en el exitoso programa '¡Cachún Cachún Ra Ra!', quien era un estudiante de preparatoria que tenía problemas de dicción.

El periodista Jorge Zamitiz fue uno de los primeros en reportar el deceso del histrión en la red social X.

"Lamento informar de la muerte del actor Alfredo Alegría Lenguardo. Descanse en paz. Será recibido por mi Pelayito y Rodolfo", escribió refiriéndose a otros dos miembros del icónico programa de los ochentas, quienes ya fallecieron.

Alfredo Alegría. Imagen Jorge Zamitiz/X

Hasta el momento no se han dado a conocer los detalles de la muerte.

¿Quién fue Alfredo Alegría?

El actor se dio a conocer en 1981 cuando se estrenó el programa de comedia '¡Cachún Cachún Ra Ra!' en la televisión mexicana, el cual rápidamente se colocó en el gusto del público.

Años más tarde, y gracias a que su personaje era uno de los preferidos del público, Alfredo Alegría tuvo su propio programa: 'Las Aventuras de Lenguardo'.

A lo largo de su carrera participó en shows como 'Papá Soltero' y La Rosa de Guadalupe.

También incursionó en el mundo de las telenovelas en producciones como 'La Pícara Soñadora', 'La Fiera' y 'Agujetas de color de rosa', la cual puedes ver en ViX.

En cine fue parte de las películas de comedia 'El Chanfle 2', 'Don Ratón y don ratero' y '¿Dónde quedó la bolita?', solo por mencionar algunas. Incluso, fue escritor y actor del filme '¡Cachún Cachún Ra Ra! Una loca, loca preparatoria'.

También probó suerte en la conducción en los programas especiales de los ochentas 'Parchis' y 'La Banda Timbiriche'.