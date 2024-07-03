Muere estrella de reality show a los 42 años, un mes después de la graduación de su hijo

Video Quitan vida a presentadora afuera de un circo: este es el lugar donde murió la hermana de Carlos Salcedo

KeKe Jabbar, una integrante del reality show 'Love & Marriage: Huntsville', falleció a los 42 años.

La noticia fue confirmada por la YouTuber Marcella Speaks, quien leyó un mensaje de la familia de Jabbar, declarando que la estrella de reality murió "en paz, en su hogar, rodeada de amor".

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida KeKe. Ella falleció en paz en su hogar rodeada de amor. Era una madre, una hermana y una gran amiga llena de vida, amor y risas. La extrañaremos mucho y en este momento, pedimos respeto y privacidad en nuestro momento de dolor mientras procesamos esta gran pérdida", se lee en el comunicado.

Aún no se ha revelado la causa de su muerte, sin embargo, desde mayo la estrella desde reality show dejó de aparecer en redes sociales.

Una de sus últimas publicaciones fue mostrar orgullosa la graduación de la preparatoria de su hijo mayor.

"¡Mi primogénito se graduó ayer de la escuela secundaria y fue una experiencia muy emotiva! ¡No esperaba que pasaran 18 años tan rápido! Estamos muy orgullosos de ti Amaree. ¡Brilla como la estrella que eres!", es parte del mensaje que le dedicó en Instagram el 22 de mayo.

KeKe Jabbar y su hijo Amaree un mes antes de su muerte. Imagen KeKe Jabbar/Instagram

LaTisha Scott, prima de KeKe y coprotagonista del reality show, pidió respeto ante el complicado momento familiar que atraviesan.

"En este momento pedimos respeto y privacidad en nuestro momento de dolor, mientras procesamos esta gran pérdida. ¡Esto es difícil para nuestra familia!" escribió Scott en redes.

La relación de las primas fue parte importante en ‘Love & Marriage: Huntsville’, pues en numerosas ocasiones protagonizaron discusiones a lo largo de las dos temporadas.

¿Quién era Keke Jabbar’?

Además de ser una de las estrellas del reality show 'Love & Marriage', KeKe Jabbar también era escritora, editora, autora y profesora.