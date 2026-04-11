John Nolan Muere John Nolan, querido actor de 'Batman' y 'Person of Interest' El reconocido actor británico, John Nolan, murió a los 87 años. Era tío de los afamados directores y escritores de cine Christopher y Jonathan Nolan.



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John Nolan, actor británico conocido por su participación en la trilogía de ‘Batman’ dirigida por Christopher Nolan y por su papel como antagonista en la serie ‘Person of Interest, murió a los 87 años el 11 de abril, reportó el diario Stratford-Upon-Avon Herald.

El afamado histrión era tío de los escritores y directores de cine Jonathan y Christopher Nolan, quienes también trabajaron con él.

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Hasta el momentola familia no ha dado a conocer la causa de muerte, ni detalles de los servicios funerarios.

La trayectoria de John Nolan

Nació el 22 de mayo de 1938 en Londres y dejó un gran legado en el cine, el teatro y a la televisión a lo largo de cinco décadas de trayectoria.

Fue parte de la Royal Shakespeare Company, además colaboró con la National Theatre.

El reconocimiento del público llegó en 1970 con su papel protagónico en la miniserie de la BBC ‘Daniel Deronda’, seguida por su participación en ‘Doomwatch’, donde interpretó al científico Geoff Hardcastle.

También fue parte de producciones como ‘The Prisoner’, ‘Return of the Saint’ y ‘Silent Witness’.