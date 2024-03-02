Muere Iris Apfel, ícono mundial de la moda, a los 102 años

Iris Apfel murió el 1 de marzo un día después de haber cumplido 102 años. La noticia sobre el fallecimiento de la reconocida diseñadora de interiores y figura icónica de la moda se compartió a través de su cuenta de Instagram con una fotografía.

Su estilo excéntrico, caracterizado por sus lentes circulares y cabello blanco, inspiró a millones de personas en todo el mundo. Además, contaba con 3 millones de seguidores en Instagram.

Iris Apfel dejó una huella imborrable en la industria de la moda. Su fama creció tanto que participó en la renovación de la Casa Blanca para varios presidentes de Estados Unidos durante sus respectivos mandatos.

En 2005, su colección fue expuesta en el Metropolitan de Nueva York, cuando tenía 84 años. También firmó una colección para H&M.

Muere Iris Apfel. Imagen Iris Apfel/Instagram

¿Quién fue Iris Apfel?

Iris Apfel, conocida como Iris Barrel Apfel, fue una empresaria estadounidense, diseñadora de interiores e ícono de la moda. Nació el 29 de agosto de 1921 en el seno de una familia judía en Queens, Nueva York. A lo largo de su vida dejó una huella imborrable en la industria de la moda y la decoración de interiores.

Alcanzó la cúspide de la fama entre sus 80 y 90 años. Estudió historia del arte y se convirtió en una leyenda en el mundo de la moda. Además, como una extravagante decoradora de interiores, ayudó a renovar la Casa Blanca para nueve presidentes, desde Harry Truman hasta Bill Clinton.

Su estilo excéntrico era su característica. Con su pelo blanco recortado, enormes lentes y pintalabios brillante, se convirtió en una presencia fija en las primeras filas de los desfiles de moda de París durante más de medio siglo.

Iris llenó dos plantas de su apartamento en Park Avenue con obras de los grandes diseñadores del siglo XX, amasadas a lo largo de sus múltiples décadas de vida. En 2005, el Museo Metropolitano de Nueva York organizó la primera gran retrospectiva de su guardarropa, donde admitió que era propensa a comprar joyas interesantes tanto en una ‘baratija’ de Harlem como en Tiffany’s.

En 2014, la diseñadora fue objeto de un documental titulado 'Iris', dirigido por Albert Maysles. Además, era una estrella de Instagram con 3 millones de seguidores.

Iris Apfel instó a las jóvenes a "atreverse a ser diferentes" y nunca evitó el color ni las siluetas poco convencionales.