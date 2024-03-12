Muere influencer a los 32 años: relatan la trágica situación por la que perdió la vida

Video Novia del 'influencer' Denis Yoshio revela mensajes y "último regalo" que le envió antes de morir

Una nueva tragedia se vivió en el mundo de las redes sociales, se dio a conocer que el influencer Denis Yoshio murió a los 32 años en Sao Paulo, Brasil, este 12 de marzo.

De acuerdo con un testigo que presenció los hechos, el también fisicoculturista fue asesinado frente a su casa de Vila Matilde.

Relatan cómo murió el influencer Denis Yoshio

Medios como People en Español y Antena 3 Noticias señalan que la muerte del influencer se registró luego de que su vehículo presentó algunas fallas, por lo que regresó a su hogar y al bajar del automóvil sucedieron los hechos.

Afirmaron que Denis Yoshio se disponía a entrar a su casa para tomar dinero para la compostura de su vehículo, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo atropellaron y dispararon en su contra.

Ante el ataque, el hermano del influencer trató de ayudarlo y lo llevó adentro de su casa, donde recibió ayuda.

Minutos después llegaron los bomberos, quienes también le proporcionaron primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia al Hospital Municipal de Tatuape, donde pese a la asistencia no pudieron salvarlo.

El joven, que también era economista, sufrió un paro cardíaco, hecho que le provocó la muerte. A horas de su fallecimiento se dio a conocer que una de las balas impactó su columna vertebral.

Muere el influencer brasileño Denis Yoshio. Imagen Denis Yoshio/Instagram



Las autoridades se encuentran investigando el asesinato, según reportó el diario Globo, pero no se ha arrestado a ningún sospechoso.

Novia de Denia Yoshio lo despide con desgarrador mensaje

Amanda, pareja del influencer, se despidió de Denis Yoshio en redes sociales, donde externó su tristeza por la repentina muerte de su novio.

"Con extrema tristeza les informamos del fallecimiento de Denis Yoshio. No puedo pensar, no puedo entender. No soy nada sin ti. Por favor vuelve a casa mi amor", detalló.

Mientras que la mamá del joven de 32 años, Miyoko Nilza Itamura, señaló: "Hoy Dios recogió a mi hijo, Denis Yoshio Feltrim, mi amor, príncipe, descansa en los brazos del señor".