Muere hijo de Luly Bossa a los 22 años, padecía distrofia muscular

Video Luly Bossa revela desde pleno velorio de qué murió su hijo de 22 años: "Se me fue así de repente"

Luly Bossa informó entre lágrimas la muerte de su hijo Ángelo, quien perdió la vida a los 22 años este 9 de marzo. Aunque no reveló la causa, se sabe que el joven padecía Distrofia Muscular de Duchenne.

Muy temprano por la mañana, la actriz colombiana publicó un video en sus historias donde se le ve envuelta en lágrimas y con desesperación suplica a sus seguidores orar por su hijo: "Por favor oración, por favor oración por Ángelo, por favor oración".

Horas más tarde, Luly informó que el joven había fallecido y solicitó ayuda económica para los gastos funerarios.

" Mi Ángelo se me fue, yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso, y quiero darle una despedida como Dios manda, necesito ayuda (…) Por favor oren por mí porque lo necesito mucho, no se supone que los hijos se vayan antes que una. Gracias, mucha oración por favor", dice entre lágrimas.

¿De qué murió el hijo de Luly Bossa?

Aunque la actriz no ha compartido la causa de muerte, la mañana del 8 de marzo contó en un video donde mostró el regalo que le dio su hijo para conmemorar el Día de la Mujer, que "el muñeco estaba un poquito indispuesto por una virosis", pero no especificó de qué tipo.

Sin embargo, se sabe que Angelo Isaac Bossa Brieva, quien nació el 20 de septiembre de 2021, padecía de Distrofia Muscular de Duchenne, enfermedad que se caracteriza por presentar una condición degenerativa que hace que los músculos se deterioren progresivamente, explica el portal MedlinePlus.

El hijo de Luly fue diagnosticado con este padecimiento a los 10 años y ella compartía las rehabilitaciones y tratamientos en redes sociales.

Además de Ángelo, la actriz tiene otro retoño, su primogénito Lucciani Andreas.

Luly Bossa y su hijo Ángelo. Imagen Luly Bossa/Instagram

¿Quién es Luly Bossa?

Es una reconocida actriz colombiana con una amplia trayectoria artística de más de 35 años.

Ha participado en más de 40 producciones de televisión, incluyendo telenovelas, series y programas unitarios, entre ellos los melodramas 'Azúcar', 'El Clon', 'El Zorro: la espada y la rosa', 'Las Muñecas de la Mafia', 'Operaci, quien nació el 20 de sepptiembre de ón pacífico', 'Lala's Spa', entre otros.