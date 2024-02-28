Muere hijo de protagonista de la película 'Forrest Gump': tenía un raro cáncer

Video Fallece el hijo de Gary Sinise (Teniente Dan en 'Forrest Gump'): cumplió un sueño antes de partir

Gary Sinise, actor recordado por dar vida al Teniente Dan en la multipremiada película 'Forrest Gump' (1994), y su esposa Moira Harris, están de luto por la muerte de su hijo Mac Sinise, quien perdió la vida a causa del cordoma, un raro cáncer.

El joven de 33 años falleció el 5 de enero de 2024 a las 15:25 horas y fue enterrado el 23 del mismo mes. Sin embargo, es hasta este 27 de febrero que el actor lo dio a conocer a través de un comunicado en el que compartió los pormenores del deceso y la lucha contra la enfermedad que su hijo vivió.

Mac fue diagnosticado en 2018, pero dos meses antes a su madre le detectaron cáncer de mama, por lo cual fue más complicado sobrellevar el panorama. Moira Harris logró vencer la enfermedad y se encuentra en remisión.

"Gracias, Mac. Lo hiciste. 'Resurrection & Revival' y tú vivirán en nuestros corazones para siempre. Tuvimos la bendición de tenerte en nuestras vidas como hijo, hermano y amigo y te echaremos de menos y te querremos por toda la eternidad (...) Compartiendo nuestra historia, esperamos encender un poco de luz en lo que ha sido un momento difícil para nosotros, Mac fue realmente una luz para todos nosotros", se lee en el mensaje.

Mac Sinise Imagen Mac Sinise/Instagram

¿De que murió el hijo de Gary Sinese?

En el mensaje que el actor publicó en el sitio oficial de su Fundación Gary Sinise, la cual ayuda a veteranos militares en EEUU, narra lo complicado que fue afrontar la enfermedad, pues es un cáncer muy raro y hay poca información al respecto.

"El cordoma es un cáncer que ocurre uno entre un millón. Originado en la columna vertebral, el cordoma afecta, en promedio, solo a 300 personas por año en los EEUU. En el 70% de los casos el tumor inicial se puede extirpar y curar. Pero en el 30% de los casos, quizás unas 90 personas por año, el cáncer regresa", explica.

De acuerdo con el portal del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos el cordoma es "un cáncer de crecimiento lento que se encuentra en el tejido del interior de la columna vertebral. Se presenta con mayor frecuencia cerca del cóccix (llamado tumor sacro) o en la unión de la columna vertebral con el cráneo (llamado tumor de clivus). El cordoma también se llama sarcoma notocordal".

Gary Sinise y su hijo Mac. Imagen Gary Sinise/Instagram

¿Quién era Mac Sinise, hijo del actor Gary Sinise?

McCanna Anthony 'Mac' Sinise fue un joven talentoso y apasionado por la música. Se graduó de la Escuela de Música Thorton de la USC.

Tocaba varios instrumentos entre los que destaca la batería y la armónica.