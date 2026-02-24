Hijos de famosos

Muere hija de 3 años de ‘influencer’ y estrella del rodeo tras “extraño” accidente con caballo

La pequeña Oaklynn Rae perdió la vida tras un percance en el que también estuvo involucrada su mamá, de acuerdo con los reportes. Hasta el momento, la creadora de contenido y su esposo no se han pronunciado sobre su pérdida.

Dayana Alvino
Video Muere bebé de influencer Fer Moreno en Navidad: tenía solo 2 meses y lo despiden con desgarrador video

La ‘influencer’ y estrella del rodeo Kelsie Domer y su esposo, Ryan, se encuentran de luto por la muerte de su hija Oaklynn Rae, de tan solo 3 años.

La pequeña perdió la vida el jueves 19 de febrero, de acuerdo con su obituario, difundido por Harrell Funeral Home y Lanman Funeral Home.

“Sabíamos que teníamos la bendición de los ángeles, ya que compartía cumpleaños con su bisabuela. Nos la arrebataron demasiado pronto”, se lee.

“Oaklynn aprendió muchísimo en su poco tiempo con nosotros. Recorrió el circuito de rodeo por todo Estados Unidos, practicó con sus padres y amaba a su familia con todo su corazón. Le encantaban las ranas, los caballos, los cachorros de todos, ir a los ‘yodeos’ y pasar tiempo con sus amigos”, se indica.

¿Qué le sucedió a la hija de Kelsie Domer?

De acuerdo con People y Us Weekly, un reporte de la revista Rodeo Life señala que el retoño de Kelsie Domer falleció en un accidente “extraño” que involucró a unos de los caballos de la familia.

Según el medio, el animal “cayó sobre Kelsie y Oaklynn” y, “a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, la niña no sobrevivió”.

Por su parte, Ryan Wolf, de Fox San Antonio, informó que Kelsie presuntamente “guiaba dos caballos mientras sostenía a Oaklynn, cuando uno de ellos sufrió una emergencia médica repentina, se desplomó y cayó sobre ellas”.

El periodista añadió que el estado en el que se encuentra la creadora de contenido sigue siendo un dato “privado”.

Aunque Kelsie y su marido, Ryan, no se han pronunciado en sus redes sociales al respecto de su pérdida, sí han ‘reposteado’ publicaciones que hacen referencia al deceso de Oaklynn.

Darán el último adiós a la hija de Kelsie Domer

En el obituario se dio a conocer que el funeral de Oaklynn se llevará a cabo el próximo 26 de febrero, a las 11 a.m., en la iglesia Double N Cowboy en Dublin, Texas.

Sus seres queridos solicitaron a todo aquel que lo desees que, en lugar de enviarles flores, realicen donaciones a Rope Like a Girl, que usarán para los gastos familiares y en becas en su memoria para atletas de rodeo.

