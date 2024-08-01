Comediante mexicano muere tras sufrir trágico accidente con su motocicleta

Video Famosa ‘tiktoker’ nunca conoció a su bebé recién nacido: muere en el parto a los 23 años

Herminio Guerrero May, mejor conocido como 'Codzito Polcán' sufrió un accidente de tránsito donde perdió la vida instantáneamente la noche del martes 30 de julio.

El comediante mexicano viajaba en su motocicleta por las calles del poblado Tizimín, en Yucatán, cuando perdió el control y derrapó, lo que provocó que por los golpes su casco saliera expulsado y se pegara en la cabeza.

De acuerdo con información de medios locales como El Diario de Yucatán, los servicios de emergencia acudieron al lugar, sin embargo, Herminio Guerrero ya no contaba con signos vitales.

Muere el comediante mexicano Herminio Guerrero May, conocido por su personaje de 'Codzito Polcán'. Imagen Congreso Estatal de Teatro Yucatán/Facebook

¿Quién era Herminio Guerrero May, 'Codzito Polcán'?

El hombre yucateco era conocido en la región por su personaje, quien hacía parodias de las costumbres de los lugareños.

Hermino era invitado frecuentemente a participar en programas de televisión local.

Además de su carrera como comediante era empleado del ayuntamiento del municipio, donde impartía clases de teatro en la Casa de la Cultura.

Fue uno de los fundadores del grupo teatral Tumben Kii’n, que tiene como objetivo fomentar la cultura maya a través de los escenarios.