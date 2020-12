George Clooney fue hospitalizado tras bajar de peso para su nueva película

En la película el actor da vida a un astrónomo con cáncer que sobrevive a una "catástrofe global", por lo cual consideró que debía perder peso para interpretarlo: "Creo que me estaba esforzando demasiado para perder peso rápidamente y probablemente no me estaba cuidando", declaró al diario británico.

Clooney no solo bajó de peso, también se dejó crecer la barba, 'look' que no le gustó a su esposa Amal y a su hija Ella: "Me dejé una barba grande y fea, a mi hijo le encantó porque escondía cosas en ella de las que yo no sabía hasta que llegaba al trabajo y pensaba: 'Oh, hay una paleta atascada en mi barba'. Pero mi esposa y mi hija estaban muy felices cuando me la quité porque era muy difícil ver mi cara debajo de todo eso", contó a Mirror.