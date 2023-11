Muere actor mexicano de la telenovela 'El Talismán' y los famosos reaccionan

"Señor, extraño la partida de mi hermano que me ha dejado un gran vacío en mi corazón y que no siento que haya nada que lo llene por ahora; por eso vengo a ti y por fe te entrego mi dolor y tristeza. Dios mío te entrego a mi hermano, creyendo que tú le has recibido y está en un lugar seguro donde felizmente descansa".