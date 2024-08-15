Productora de televisión muere atropellada por un tren a los 22 años

Grace Bentkowski, una productora creativa de NewsNation, falleció el 27 de julio después de ser atropellada por un tren en la estación Hegewisch South Shore de Chicago. La joven de 22 años había cruzado las vías a nivel del suelo junto con otros pasajeros cuando ocurrió el accidente.

La cadena NewsNation lamentó su pérdida y la describió como una estrella en ascenso en el mundo del periodismo. Grace había comenzado a trabajar en la televisora en mayo y se había graduado de la Universidad de Ball State en Indiana.

La familia de Grace compartió que poco antes de su muerte, ella les había enviado un mensaje diciendo que iba de compras después de salir temprano de su turno en NewsNation. Al salir del tren en la estación Hegewisch, donde los pasajeros deben cruzar las vías para acceder al estacionamiento, su vista estaba obstruida por un pilar de concreto.

A pesar de ser trasladada con vida al Centro Médico de la Universidad de Chicago, la joven periodista no sobrevivió debido a las lesiones internas sufridas en el incidente.

Su hermano Adian Bentkowski pidió donaciones para los gastos de hospital y funerarios. Además, la describió como una "periodista esforzada y la trabajadora más dura que existe. Logró causar un impacto tan grande a los 22 años y desearía haberla tenido aquí por más tiempo".