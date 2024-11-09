Muere reconocida modelo a los 46 años durante sus vacaciones: tenía 4 meses de casada



Georgina Cooper murió a los 46 años en la isla griega de Creta, confirmó su agente Dean Goodman, quien compartió que la supermodelo británica había estado lidiando con problemas de salud desde la pandemia de COVID-19.

Estaba vacacionando con su esposo Nigel Smith en Grecia, con quien se casó a principios de junio, cuando su salud empeoró. Primero fue internada en Kos, pero debido a la gravedad de su estado la trasladaron en un avión ambulancia a Creta, donde permaneció en cuidados intensivos durante cinco días antes de fallecer.

PUBLICIDAD

La modelo murió a finales de octubre y su cuerpo fue trasladado a Inglaterra hace unos días.

"Georgina no se había sentido bien durante la pandemia, había desarrollado algunos problemas de salud, había estado ingresando y saliendo del hospital, pero tenía planes para el futuro. Acababa de casarse y estaba deseando que llegara la hora de empezar su vida. Todo el mundo está destrozado. Era una auténtica superestrella", declaró Dean Goodman a MailOnline.

Cooper deja a su esposo y a su hijo, Sonny. Sus amigos y colegas del mundo de la moda han expresado su tristeza y admiración por ella, recordándola como una persona "divertida, generosa y auténtica".

Georgina Cooper fue una estrella de las pasarelas en la década de 1990 y 2000. Imagen The Grosby Group

¿Quién era Georgina Cooper?

La estrella de las pasarelas, conocida por su distintiva sonrisa con dientes separados, fue una figura prominente en la industria de la moda durante la década de los 90, siendo parte de la ola 'Cool Britannia'.

Comenzó su carrera a los 13 años y a los 15 años saltó a la fama al aparecer en un video de Jon Bon Jovi. Rápidamente se convirtió en una de las modelos más reconocidas, trabajando para marcas como Alexander McQueen, Burberry y Stella McCartney.

Se retiró del modelaje para centrarse en la crianza de su hijo Sonny y desde hace algún tiempo trabajó en el sector hotelero.

"Después de tener a mi hijo, no podía soportar dejarlo solo y quería estar allí para él. Traté de seguir modelando, pero me rompió el corazón cuando tuve que dejarlo para trabajar. Me concentré en trabajos de modelaje en Londres, pero mi vida estaba en una encrucijada y decidí que Sonny era lo primero", contó en 2018.

PUBLICIDAD

Georgina Cooper se casó a principios de junio, pero enfermó durante sus vacaciones en Grecia en octubre.