Muere Gena Rowlands, legendaria actriz de la película 'The Notebook' a causa de enfermedad incurable

Gena Rowlands, legendaria actriz de Hollywood recordada por películas como ‘The Notebook’, paulie’ y ‘Gloria’, murió este 14 de agosto, reportó el portal TMZ.

La primera actriz, de 96 años, falleció en su hogar de Indian Wells, California, rodeada de su esposo Robert Forrest, su hija Alexandra y otros de sus seres queridos. Su hijo Nick Cassavetes no estuvo en el momento de su partida, pero visitó a su madre con frecuencia esta semana, reportó el portal.

Aunque no se ha hecho pública la causa de muerte, se sabe que la actriz había sido diagnosticada con Alzheimer desde hace cinco años y ya estaba en “demencia total”, informó su hijo Nick en junio, padecimiento que también tuvo la madre de la estrella de Hollywood, Lady Rowlands, otro ícono de la actuación.

¿Quién era Gena Rowlands?

Su nombre completo era Virginia Cathryn Rowlands, nació el 19 de junio de 1928 en Madison, Wisconsin. Su carrera en el cine, teatro y televisión abarcó casi siete décadas.

Rowlands es especialmente conocida por sus colaboraciones con su primer esposo, el director John Cassavetes, en diez películas, incluyendo "A Woman Under the Influence" (1974) y "Gloria" (1980), ambas de las cuales le valieron nominaciones al Premio de la Academia. También ganó varios premios, incluyendo cuatro Emmys y dos Globos de Oro.

Además de su trabajo con Cassavetes, Rowlands tuvo papeles destacados en películas como "The Notebook" (2004), dirigida por su hijo Nick Cassavetes, y "Another Woman" (1988) de Woody Allen.

En 2015, año en que se retiró de la actuación, recibió un Oscar honorífico en reconocimiento a su contribución única al cine.