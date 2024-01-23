Muere actor de 'Star Trek' de manera "repentina"

Video Shannen Doherty planeó ella misma su funeral: hizo una lista de famosos que no quería que asistieran

Gary Graham, actor de series como 'Star Trek: Enterprise' y 'Alien Nation', falleció a los 73 años el 22 de enero, confirmó su exesposa, Susan Lavelle, a través de Facebook.

De acuerdo con el mensaje, el histrión murió "repentinamente" aunque no se especificó la causa: "Es con profunda tristeza anunciar que Gary Graham, mi exesposo, increíble actor y padre de nuestra hermosa única hija, Haylee Graham, falleció hoy. Estamos completamente devastados, especialmente nuestra hija Haley. Su esposa, Becky, estaba a su lado", se lee al inicio.

"Gary era divertido, tenía un sentido del humor sarcástico pero amable, luchaba por lo que creía, era un cristiano devoto y estaba muy orgulloso de su hija, Haylee. Esto fue repentino, así que oren por nuestra hija mientras atraviesa esto llamado dolor".

"¡Vuela alto hacia los cielos Gar! Gracias por nuestro viaje y gracias por los regalos que me dejaste en la actuación, mi amor por los caballos y lo más importante, nuestra hija", finalizó.

Haylee Graham le dedicó un emotivo mensaje a su fallecido padre en donde destacó su amplia trayectoria, pero también su faceta como progenitor.

"Gary Graham fue una estrella para muchos pero, sobre todo, fue una estrella para mí. El mundo lo amaba, pero sobre todo nosotros lo amábamos. Gracias por todo lo que fuiste para mí. Fuiste el mejor ejemplo de lo que un hombre debería esforzarse por ser: para su hijo, para su familia y para el mundo entero".

La hija de Gary Graham compartió emotivas fotografías de su padre en Facebook. Imagen Haylee Graham/Facebook

¿Quién era Gary Graham?

Fue un actor, músico y autor estadounidense, nació en Long Beach, California, el 6 de junio de 1950.

Con una carrera que abarcó cinco décadas a partir de 1970 en televisión y cine, es quizás mejor conocido por su papel protagónico como el detective Matthew Sikes en la serie de televisión ‘Alien Nation’ (1989-1990) y cinco películas posteriores de de la historia.

También fue parte de la franquicia de Star Trek, especialmente el papel recurrente de Soval, el embajador vulcano en la Tierra en Star Trek: Enterprise.

All the Right Moves, M.A.N.T.I.S.', 'JAG', 'Universal Dead', 'Renegades', 'Work related', 'Nip/Tuck', 'Nash Bridges', 'Walker, Texas Ranger', 'The Dukes of Hazzard', 'Ally McBeal', y otras producciones también son parte de su trayectoria.