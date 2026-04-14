Los Enanitos Verdes Muere Felipe Staiti de Enanitos Verdes: sufrió fiebres y hemorragias antes de perder la vida Felipe Staiti murió a los 54 años el 13 de abril. El guitarrista y fundador de Enanitos Verdes había pasó días hospitalizado tras adquirir bacteria durante su gira por México, Colombia y Costa Rica.



Video Causa de muerte de Felipe Staiti, integrante y fundador de Enanitos Verdes: esto se sabe

Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo Enanitos Verdes, murió a los 54 años el lunes 13 de abril tras varios días hospitalizado a causa de una bacteria que adquirió durante su gira por México, Colombia y Costa Rica.

Así fueron sus últimos momentos con vida

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Luego de que se reportara su fallecimiento en medios argentinos, William Ramírez, mánager de la banda de rock, reveló que Felipe Staiti presentó problemas de salud, específicamente, “fiebre intermitente”.

“Hicimos tres shows en el Vive Latino, Irapuato y Los Cabos (México) en el mes de marzo. El 21 de marzo fue el último show en Costa Rica, pero estas presentaciones las hizo con una fiebre intermitente”, reveló a El Universal este 14 de abril.

De acuerdo con el mánager de Enanitos Verdes, la fiebre que padecía Felipe Staiti era de origen desconocido. Sin embargo, puntualizó que esta afección derivó en su hospitalización y, posteriormente, en su fallecimiento.

“Era una fiebre que no se le iba y no sabíamos de dónde venía. El 23 de marzo fue internado en Mendoza, donde falleció. Desde ese día se le hicieron todos los estudios para saber qué le pasó y hasta ahora lo desconozco”, dijo.

Integrante de Enanitos Verdes tuvo hemorragias antes de morir

El periodista Walter Gazzo declaró al medio local La Voz que Felipe Staiti “había vuelto a Mendoza con una bacteria después de una gira por Colombia y Costa Rica, algo que le dio mucha fiebre”.

“Estuvo casi una semana con fiebre y eso lo fue deshidratando. Ayer (lunes) por la mañana, incluso, se lo iban a llevar a Buenos Aires, pero estaba muy débil y después tuvo hemorragias internas, cuadro que volvió inviable esa posibilidad”.

El comunicador también recordó que a finales de 2024, el integrante de Enanitos Verdes fue diagnosticado con una celiaquía “muy brava, muy, muy brava, que hizo que le costara mucho poder ordenar su vida”.

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“Pudo lograrlo después de una dieta muy estricta. Sin embargo, en diciembre estuvo casi un mes internado por una deshidratación… O sea, su salud no estaba bien...”, sentenció.

El mismo medio reporta que otra fuente les reveló que en la última internación de Felipe Staiti se le realizó una punción en la médula.

¿Qué enfermedad tenía Felipe Staiti?

De acuerdo con el medio local Los Andes, a finales de 2024, Felipe Staiti sufrió una infección bacteriana en México, que se combinó con su condición de celíaco y derivó a una grave crisis de salud. La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmunitario crónico en el que el sistema inmunológico reacciona al comer gluten, refiere Mayo Clinic.

Debido a esta situación, el guitarrista de Enanitos Verdes no solo estuvo hospitalizado un mes sino que perdió 33 libras.

Clarín reporta que el músico “estaba en proceso de recuperación tanto de peso y musculatura como de potencia vocal”.

Felipe Staiti no será velado por su familia

El grupo Enanitos Verdes se pronunció en redes sociales tras darse a conocer la muerte de su guitarrista y fundador. En su mensaje informaron que “por decisión de la familia” del músico “no se realizaría velatorio ni ceremonia”.

Felipe Staiti murió a los 54 años. Imagen Enanitos Verdes / Instagram



“La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento”, expresaron.