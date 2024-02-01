Muere la esposa del productor de 'Killers of the Flower Moon': se habría quitado la vida

Video Canserbero no se quitó la vida: la mujer que acabó con sus sueños confesó 9 años después

Bradley Thomas, productor de la película 'Killers of the Flower Moon' que tiene 10 nominaciones a los premios Oscar, está de luto por la sorpresiva muerte de su esposa Isabelle Thomas, quien presuntamente se quitó la vida la noche del pasado 29 de enero.

De acuerdo con reportes de TMZ, la mujer de 39 años se habría aventado del balcón de una habitación del Hotel Angeleno, ubicado al oeste de Los Ángeles.

La Oficina del Médico Forense señaló que la causa de muerte fue por " múltiples lesiones traumáticas a causa de una caída importante".

Según los informes policiales, no dejó una nota de despedida y el forense está tratando el caso como un aparente suicidio.

Isabelle y el productor de cine se casaron en 2018 y procrearon dos hijos.

La pareja fue fotografiada el pasado 13 de enero en un evento público.

La noticia del posible suicidio de la esposa de Bradley Thomas empaña la felicidad del productor por las 10 nominaciones a los Oscar de la película 'Killers of the Flower Moon', la cual es escrita y dirigida por Martin Scorsese y con un elenco conformado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Brendan Fraser, Jesse Plemons y Tantoo Cardinal, solo por mencionar algunos.

Otras películas que Thomas ha producido son: 'Dumb and Dumber', 'There's Something About Mary', 'Kingpin', 'Shallow Hal', 'All the Money in the World', 'Triangle of Sadness', entre otras.