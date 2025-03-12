Muere 'infuencer' a los 24 años por complicaciones de la obesidad: practicaba el 'mukbang'
Efecan Kültür atravesaba por complicaciones de salud derivadas de la obesidad que padecía. El joven turco era conocido en redes sociales por su contenido 'mukbang'.
Efecan Kültür, 'influencer' turco conocido por sus videos de 'mukbang' en los que consumía grandes cantidades de comida frente a la cámara, falleció el 7 de marzo de 2025 a los 24 años.
El joven había estado hospitalizado durante tres meses debido a complicaciones de salud relacionadas con la obesidad que padecía.
Efecan alcanzó la fama en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde acumuló miles de seguidores. Sin embargo, su popularidad también le trajo problemas de salud significativos, incluyendo hematomas y dificultades respiratorias.
El funeral del famoso creador de contenido se celebró el 8 de marzo en la mezquita Celaliye en el barrio Büyükçekmece y fue enterrado en el cementerio Silivri Gümüşyaka.
El vecino de Efecan Kültür, Ethem Yılmaz, se pronunció sobre la muerte del famoso 'infuencer'.
"Era un gran amigo nuestro, lo conocíamos y nos entristeció mucho. Nuestro más sentido pésame a todos. Su madre y su padre ya habían fallecido. Era un joven al que queríamos mucho", dijo a CNN Turquía.
Mustafa Bayar, otro amigo del 'influencer', dijo que Efecan "contrajo esta enfermedad hace un año. Ofrezco mis condolencias a sus familiares y seres queridos".
En su último video, publicado en octubre de 2024, anunció que estaba intentando mejorar su salud y reducir el consumo de sal.