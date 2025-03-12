Muere 'infuencer' a los 24 años por complicaciones de la obesidad: practicaba el 'mukbang'

Video Novia de famoso cantante cae al mar desde un crucero: esta fue su última foto antes de morir

Efecan Kültür, 'influencer' turco conocido por sus videos de 'mukbang' en los que consumía grandes cantidades de comida frente a la cámara, falleció el 7 de marzo de 2025 a los 24 años.

El joven había estado hospitalizado durante tres meses debido a complicaciones de salud relacionadas con la obesidad que padecía.

Efecan alcanzó la fama en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde acumuló miles de seguidores. Sin embargo, su popularidad también le trajo problemas de salud significativos, incluyendo hematomas y dificultades respiratorias.

El funeral del famoso creador de contenido se celebró el 8 de marzo en la mezquita Celaliye en el barrio Büyükçekmece y fue enterrado en el cementerio Silivri Gümüşyaka.

El vecino de Efecan Kültür, Ethem Yılmaz, se pronunció sobre la muerte del famoso 'infuencer'.

"Era un gran amigo nuestro, lo conocíamos y nos entristeció mucho. Nuestro más sentido pésame a todos. Su madre y su padre ya habían fallecido. Era un joven al que queríamos mucho", dijo a CNN Turquía.

Mustafa Bayar, otro amigo del 'influencer', dijo que Efecan "contrajo esta enfermedad hace un año. Ofrezco mis condolencias a sus familiares y seres queridos".