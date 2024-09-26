Muere 'influencer' a los 27 años en trágico accidente: deja un hijo de 4 años

Video El hijo de Karime Borja sufrió el accidente fatal en su fiesta de cumpleaños: esto pasó

Demaris D. Martínez murió atropellada la madrugada del 21 de septiembre, mientras intentaba cruzar una avenida de Paramus, Nueva Jersey. Siete días antes, la 'influencer' había cumplido 27 años.

Eran las 3:30 de la mañana cuando la 'tiktoker' fue arrollada por un automóvil y segundos después por un tractocamión, informó Robert Guidetti, jefe de la policía de Paramus, reportó el diario local Daily Voice Paramus.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información del portal ABC18, Demaris era originaria de Miami, pero tenía raíces dominicanas.

Deja huérfano a su pequeño hijo Cameron, quien en octubre cumplirá 5 años.

Demaris Martínez y su hijo Cameron. Imagen Demaris Martínez/Instagram

¿Quién era Demaris Martínez?

Demaris se dio a conocer gracias a las redes sociales, en donde publicaba contenido de todo tipo de temas, entre ellos belleza, estilo de vida, compras, cocina y más. También mostraba su pasión por los viajes, el arte y la escritura.

Incluso, utilizó las plataformas digitales para denunciar los episodios de racismo y violencia doméstica que había sufrido.

Estaba estudiando la licenciatura en Derecho, pues soñaba con graduarse como abogada para defender los derechos de las mujeres.