Muere cantante y actor de la serie de Disney 'Recreo': tenía solo 33 años

El actor y cantante mexicano, Damián Longoria, quien forjó su carrera en el doblaje, murió a los 33 años el 4 de junio.

El histrión fue conocido por darle voz a Mikey Blumberg en la versión latinoamericana de la serie animada de Disney 'Recreo', la cual se lanzó a finales de la década de 1990.

PUBLICIDAD

Aunque no se ha hecho pública la causa de su fallecimiento, varias cuentas del mundo del doblaje lamentaron la pérdida en redes.

"El mundo del doblaje está de luto, con profundo dolor les informamos que nuestro amigo Damián Longoria, quien diera voz a Mikey en la serie de ‘Recreo’, serie que se realizó en Monterrey y donde fuimos parte de esta serie, se nos adelanta en el camino. Vuela alto amigo querido, amigo Mikey. Q.E.P.D. Damián Longoria", se lee en la cuenta de Instagram creada por los actores de doblaje que participaron en la serie animada de Disney.

Muere Damián Longoria. Imagen Recreo La Serie/Instagram

¿Quién era Damián Longoria?

Nació el 12 de junio de 1990 en Monterrey, México. En su adolescencia formó parte del equipo de doblaje de la serie 'Recreo', prestó su voz a Mikey, incluso en la película de 2001. Además de ese personaje, también interpretó a otros en la misma caricatura como Menlow, Niño Gurú y Phil.