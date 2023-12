Muere Cristina Pacheco, periodista, escritora y conductora a los 82 años

“Quiero agradecer su apoyo, su presencia, su solidaridad. Han estado conmigo en momentos muy difíciles como este. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy grandes y hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida. No exagero. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo”, expresó a principios de diciembre.