Muere Carole D'Andrea, estrella del icónico musical 'West Side Story'

La actriz Carole D'Andrea murió a los 87 años el 11 de marzo, informaron sus hijas a través de una emotiva publicación en redes sociales.

Según el comunicado emitido el 16 de marzo, Carole falleció "en paz en su hogar debido a una insuficiencia cardíaca".

"Fue un privilegio estar a su lado en su partida y presenciar en estas últimas semanas la gracia y la valentía con la que se comportó mientras se preparaba para, como dijo nuestro padrino, 'salir del escenario'".

Sus tres hijas señalaron que su madre falleció en una fecha muy significativa, "en su 44º aniversario de sobriedad en Alcohólicos Anónimos, que según ella fue 'el día que cambió mi vida'".

Andrea, Robin y Hilary se comprometieron a "transmitir su legado" y por el momento "solo intentamos imaginar cómo seguir adelante en un mundo sin ella".

"Les enviamos todo el amor y la calidez que sentimos en nuestros corazones. Andrea, Robin y Hilary" y terminaron su mensaje con un poema dedicado a su madre.

Hijas de Carole D'Andrea informan sobre la muerte de su madre. Imagen Carole D'Andrea/Instagram

¿Quién era Carole D'Andrea?

Nació el 28 de agosto de 1937 en Altoona, Pensilvania y desde joven mostró interés por las artes escénicas, rechazando una beca para asistir a la Universidad Estatal de Pensilvania para dedicarse a la actuación en Nueva York, tras la trágica muerte de sus padres en un accidente automovilístico.

Su carrera despegó cuando interpretó el papel de Velma en la producción original de Broadway de 'West Side Story' en 1957, dirigida por Jerome Robbins. Posteriormente, repitió su papel en la adaptación cinematográfica de 1961, consolidando su lugar en la historia del cine.

Además de su trabajo en 'West Side Story', Carole D'Andrea tuvo una carrera prolífica en el teatro y el cine, participando en diversas producciones y dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento.

También fue una dedicada maestra y mentora, compartiendo su pasión y conocimientos con nuevas generaciones de actores. De acuerdo con Hollywood Reporter, dio clases una semana antes de su muerte.