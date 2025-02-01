Muere famosa actriz de la telenovela 'Los Ricos También Lloran'

Video Famosos patinadores de EEUU y Rusia entre pasajeros de avión que se estrella en DC: esto se sabe

La actriz Carilú Navarro murió a los 65 años, así lo dio a conocer su agencia de representación S.K. Ripstein este 1 de febrero.

"Con el corazón lleno de tristeza, comparto la lamentable noticia del fallecimiento de la bella Carilú, una actriz excepcional y una persona inigualable. Desde el primer momento que conectamos, su luz, calidez y alegría fueron un sello en la relación. Carilú no solo fue parte fundamental de la familia S.K. Ripstein, sino que también ocupaba un lugar muy especial en mi corazón. Su partida nos deja un dolor profundo, y aún nos resulta difícil aceptar que ya no está con nosotros en este plano".

"Fue un honor y un privilegio poder acompañarla en su viaje profesional, ver cómo su pasión por la actuación se fusionaba con su talento innato, creando personajes que no solo se veían, sino que se sentían. Hoy, esos momentos que compartimos siguen vivos ya que eso nos deja su legado: su arte eterno y su huella imborrable en todo aquel que la conoció", se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

Hasta el momento no se han dado a conocer la causa de muerte de la actriz recordada por exitosas telenovelas, como la nueva versión de 'Los Ricos también Lloran', donde compartió créditos con Sebastián Rulli y Claudia Martin.

Comunicado de prensa sobre la muerte de Carilú Navarro. Imagen S.K. Ripstein Talent/Instagram

¿Quién era Carilú Navarro?

Nacida el 8 de mayo de 1959 en la Ciudad de México, Navarro estudió Literatura Dramática y Teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A lo largo de su carrera de más de tres décadas, participó en numerosas producciones televisivas, incluyendo telenovelas como 'Los Ricos también Lloran', 'La Mujer de Judas', 'Las Bravo', 'Destino' y 'La Hija Prófuga'.

También hizo programas unitarios como 'Un Día Cualquiera', 'Un Día para Vivir' y 'Lo que la gente cuenta'.

Entre sus trabajos más recientes se encuentra 'At Midnight' (2023), película que produjo y protagonizó Diego Boneta.