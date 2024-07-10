Muere estrella infantil de la icónica serie 'ALF': fue encontrado sin vida junto a su perro

Video De qué murió Benji Gregory, querido actor infantil de 'ALF': lo que se sabe sobre su repentina partida

Benji Gregory, estrella infantil del icónico programa de la década de 1980 'ALF', murió el 13 de junio, confirmó su hermana.

El actor que daba vida a Brian Tanner en la serie fue encontrado sin vida dentro de su automóvil estacionado en Chase Bank en Peoria, Arizona, reportó TMZ.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información, la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa informó que "la causa de muerte de Benji aún está pendiente".

Actor de 'ALF' tenía problemas de salud mental

Rebecca Gregory dijo a TMZ que su hermano padecía "depresión, trastorno bipolar y tenía un trastorno del sueño".

Imagen Noiseless Chatter

¿Cómo murió Benji Gregory?

Personas cercanas al histrión creen que el 12 de junio Benji fue al banco a "depositar un cheque" y se habría quedado "dormido en su auto y murió trágicamente por un golpe de calor vehicular debido al intenso calor del verano de Arizona", reporta TMZ respecto a las declaraciones de sus familiares.

El actor no estaba solo, su perro de servicio Hans de la raza pug lo acompañaba y también murió.

En sus declaraciones a TMZ, Rebecca agradeció las muestras de apoyo a su familia, pues atraviesan un difícil momento.

Benji Gregory del programa 'ALF' murió junto a su perro Hans. Imagen Benji Gregory/Instagram

¿Quién era Benji Gregory?

Su nombre real era Benjamin Gregory Hertzberg, nació el 26 de mayo de 1978 en Los Ángeles, California.

Además de su participación en 'ALF', donde dio vida a Brian, el menor de la familia Tanner, Gregory apareció en varias otras series de televisión como 'Fantastic Max', 'Pound Puppies', 'Murphy Brown', 'Fantasy Island', 'The A-Team', 'T.J. Hooker', 'Amazing Stories', 'The Twilight Zone' y 'Mr. Boogedy'.

También hizo una aparición en la película 'Jumpin' Jack Flash' y, además, prestó su voz al personaje Edgar the Mole en la película animada 'Once Upon a Forest' en 1993.

PUBLICIDAD

Después de su carrera en la actuación, Gregory se unió a la Marina de los Estados Unidos en 2003 y se graduó como especialista en meteorología aeronáutica. Sin embargo, en 2005, recibió una baja médica honorable.

Se casó en 2006 después de completar su servicio militar.