Muere el comediante Benjamín González, intérprete de 'Doña Evelia', tras varios días hospitalizado

Video Días antes de morir, el comediante Benjamín González reveló los problemas de salud que enfrentó

Este 1 de mayo se confirmó la muerte del comediante Benjamín González, mejor conocido como ‘Doña Evelia’, quien perdió la vida el pasado 29 de abril en Cancún, Quintana Roo, tras pasar varios días hospitalizado e intubado.

El también comediante ‘Doña Catalina La Diva del Pueblo’ confirmó el fallecimiento de su amigo; con un video de Facebook lamentó su partida.

“Amigas, amigos, ¿cómo están?, no me agrada hacer en vivos fuera de personaje, pero este es para informarles que nos encontramos en el Hospital General de Cancún. Quiero informarles que Doña Evelia (Benjamín) se nos adelantó, Doña Evelia falleció hoy, lo siento mucho por su mami, sus hermanos y su familia”.

Aseguró que Benjamín González estuvo acompañado por su mamá en todo momento, señalando que la señora Olivia Javier estaba “haciendo los trámites necesarios para poder sacarlo” del hospital.

Reportaron que los restos del comediante, famoso por su personaje de ‘Doña Evelia’, fueron trasladados a su pueblo natal Jamiltepec, Oaxaca, donde le darán el último adiós junto a sus familiares y amigos, para después ser sepultado.

Benjamín González ‘Doña Evelia’ tenía esta enfermedad

Un día antes de la partida de su hijo, doña Olivia Javier, madre del comediante, informó sobre el delicado estado de salud de ‘Doña Evelia’.

A través de un video en redes sociales pidió ayuda para solventar los gastos de la hospitalización de Benjamín González, quien señaló “tenía pocas esperanzas de vida”.

“Con mucho respeto les comparto el número de cuenta para los que deseen apoyarme; mi hijo está intubado y tiene pocas esperanzas de vida; está internado en el Hospital General de Cancún. Cualquier apoyo nos ayudará para sacar adelante gastos que se presenten”.

‘Doña Evelia’ hizo su última publicación al ritmo de Thalía

El pasado 4 de abril, Benjamín González publicó un video en TikTok, el cual sería su último posteo. El comediante realizó un lipsync de la canción ‘Qué será de ti’ interpretada por Thalía.

Tras confirmarse su muerte, los usuarios de la red social lamentaron su partida y en el hilo de comentarios le externaron su cariño y le desearon pronta resignación a su familia.

‘Doña Evelia’ era originario de Jamiltepec, Oaxaca, y cobró gran relevancia en redes sociales gracias a su personaje de ‘Doña Evelia’.