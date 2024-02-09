Muere bebé de la ‘influencer’ Veruca Salt a un mes de su nacimiento

Video Muere bebé de la influencer Veruca Salt a solo un mes de nacido: su reacción causa polémica

La ‘influencer’ Veruca Salt dio a conocer la muerte de su hijo, Cash Harrison Stirling, a poco más de un mes de su nacimiento, el pasado 19 de diciembre.

La residente australiana de 25 años, cuyo nombre real es Kimberly Summer Hartley, recurrió a sus historias de Instagram para explicar lo sucedido.

PUBLICIDAD

“Es con gran pesar que escribo esto. Mi bebé falleció mientras dormía el lunes por la mañana”, escribió sobre un fondo negro el 6 de febrero.

“No sé qué pasó, se le realizará una autopsia esta semana”, expuso asimismo acerca de la causa del deceso del pequeño.

“Sólo digo esto porque la gente todavía comenta en mis tiktoks diciendo lo feliz que me veo con él y (que) ‘simplemente espera la etapa de niño’ y esas cosas, y ya no lo soporto más. Lo siento mucho”, confesó.

Veruca Salt informó sobre la muerte de su bebé. Imagen Veruca Salt/Instagram/TikTok

Veruca Salt esperaba que su bebé despertara

En TikTok, Veruca Salt publicó también un clip en el que sale llorando y se lee: “Lo sentimos, no hay nada más que podamos hacer”.

En la sección de la descripción, ella anotó: “Sabía que estaba muerto, pero había una parte de mí que realmente pensaba que lo iban a despertar”, aparentemente refiriéndose a lo que ocurrió cuando personal médico auxilió a su retoño.

Veruca Salt se mostró llorando tras la muerte de su pequeño. Imagen Veruca Salt/TikTok



Las autoridades de Queensland confirmaron que se realizó una llamada de emergencia desde la residencia de la creadora de contenido alrededor de las 6 a.m. del 5 de febrero, según News.com.au.

Igualmente detallaron que se desconoce por qué falleció Cash, pero explicaron que los investigadores no consideran lo ocurrido como sospechoso.

“Todavía se está investigando y estamos esperando los resultados de la autopsia. Obviamente es una situación trágica y nuestros corazones están con la madre y la familia”, declaró al medio Craig Hanlon, superintendente de la policía de Gold Coast.

En la plataforma digital, la estrella solía compartir clips en los que documentaba su embarazo y los días luego de la llegada de su primogénito.

PUBLICIDAD

Veruca Salt se defiende de las críticas

En medio de su dolor, Veruca Salt respondió a quien la señaló por continuar grabando tiktoks después de que su nene perdiera la vida.

“Literalmente estaba hablando de esto con mis amigos, me decía: ‘No tardaré mucho en hacer algo y que las personas digan que no actuarían así’”, relató este 7 de febrero.

“No tienes ni idea porque tu bebé no está muerto, el mío sí, y lo encontré así… y no te está pasando a ti”, replicó al ‘hater’.

“Si te estuviera pasando a ti, sabrías que la cama es el último lugar en el que quieres estar porque, Dios no quiera, que te quedes dormida (y) cada vez que te despiertes, te vas a olvidar y vas a ir a buscar a tu bebé y él no va a estar ahí…”, sentenció.