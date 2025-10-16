Muere conocida 'influencer' colombiana en extrañas circunstancias: esto es lo que se sabe

Video Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte

La 'influencer' colombiana, Baby Demoni, murió a los 24 años el 15 de octubre, tras haber sido hallada inconsciente en su hogar de Bogotá un día antes. Según reportes, la habrían encontrado en "condiciones extrañas".

Samor, pareja de María Alejandra Esquín, nombre real de la creadora de contenidos, fue quien la auxilió.

PUBLICIDAD

Según las primeras versiones, Baby Demoni habría tenido una fuerte discusión con su pareja, minutos antes del hallazgo, información que Samor confirmó en un video.

El diario El Colombiano reportó que los vecinos escucharon "gritos y ruidos" en el apartamento antes de la emergencia.

De acuerdo con la información, la 'influencer' fue encontrada "suspendida", por lo cual la fiscalía investiga el caso como una posible "muerte en circunstancias sospechosas" y están esperando los resultados de la necropsia para determinar si hubo homicidio.

Otra de las hipótesis apuntan a un suicidio, pero esta teoría ha sido cuestionada por familiares y amigos.

Baby Demoni y Samor. Imagen Baby Demoni/Instagram, Samor/Instagram

Sospechan que no habría atentado contra su vida

Yina Calderón, amiga de Baby Demoni, reveló que en el hospital encontraron "huellas de asfixia", lo que considera "muy raro" y pidió que el caso no quede impune.

También, señaló que la 'influencer' estaba feliz tras una reciente cirugía estética, lo que, según ella, contradice la idea de que quisiera acabar con su vida.

Por su parte, 'La Fresa más Nea', amigo de Baby Demoni, declaró que la colombiana lo contactó llorando minutos antes del incidente, para comentarle que había discutido con su pareja. Aseguró que tras dar a conocer la información, ha recibido "amenazas".

Novio de Baby Demoni se defiende

Tras las insinuaciones y señalamientos que Samor dice haber recibido, sin especificar por parte de quiénes, tras las declaraciones de Yina Calderón, el cantante contó su versión de los hechos para defenderse.

PUBLICIDAD

"Veo que hay personas que salieron a hablar diciendo mentiras e injurias cuando ellos no estuvieron ahí y no saben qué fue lo que pasó", dijo refiriéndose a Yina. "Salen a decir que ella no se estaba haciendo daño y que no tiene heridas en el cuerpo, cuando yo fui la persona que la auxilié y la llevé a urgencias", explica en TikTok.

Samor señaló que tenían una relación desde hace 5 años, pero el 15 de octubre se "enteró de un par de cosas" por lo que la enfrentó y tuvieron una "fuerte discusión". Tras sentirse "ofuscado", salió a tomar aire, pero regresó 15 minutos después tras sentir una "corazonada".