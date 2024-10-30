Muere modelo e 'influencer' argentina a los 21 años en accidente: su novio lucha por vivir

Video Muere Liam Payne, exintegrante de One Direction, tras caer de un balcón: lo que se sabe

La 'influencer', Ayelén Ferreira, murió la noche del 27 de octubre a los 21 años, tras sufrir un accidente automovilístico en una carretera de la localidad de Wanda, en Argentina.

La modelo y su pareja regresaban de un partido de hockey en Iguazú a bordo de un Chevrolet Prisma, el cual fue violentamente impactado en la parte trasera por un VW Saveiro, cuyo conductor se dio a la fuga, aunque ya habría sido identificado. Una camioneta Ford EcoSport también fue afectada en el accidente.

Ayelén y su acompañante fueron trasladados al hospital Wanda, donde ella falleció debido a la gravedad de sus heridas. Su novio, cuya identidad no ha sido revelada, se encuentra en estado crítico y con pronóstico reservado, según reportó Diario Cataratas.

Las autoridades continúan con las investigaciones y en búsqueda del culpable, quien ya habría sido identificado.

Ayelén Ferreira.Ayelén Ferreira Imagen Ayelén Ferreira/Instagram

¿Quién era Ayelén Ferreira?

La joven era conocida por su prometedora carrera en el hockey y su presencia en redes sociales.

Fue reina de la comparsa Banda Norte y embajadora del caburé.

Jugaba hockey en Iguazú y era modelo publicitaria.