Alicia Caro Muere Alicia Caro, una de las últimas estrellas del cine de oro mexicano Alicia Caro murió en la Ciudad de México, confirmó su familia. La actriz colombiana construyó su carrera con gran éxito en tierra azteca.



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Alicia Caro, actriz colombiana que fue estrella del cine de oro mexicano, murió el 17 de marzo a los 95 años, informó su familia.

De acuerdo con Radio Fórmula, la diva del cine falleció en su hogar ubicado en la alcaldía Coyoacán, conocida zona de la Ciudad de México, donde se le veía pasear en una silla de ruedas en compañía de una enfermera.

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Según la información trascendida, la actriz se retiró poco a poco desde la década de 1970 y de vez en cuando aparecía en algún proyecto, hasta que desapareció totalmente del mundo del espectáculo.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte.

Alicia Caro. Imagen Cine Mexicano Siempre/Instagram

¿Quién era Alicia Caro?

Su nombre real era Beatriz Segura Peñuela y nació en Bogotá, Colombia, el 8 de julio de 1930. Se fue a México en su infancia junto a su madre, la poeta y diplomática Laura Victoria.

En el país azteca construyó una sólida carrera en el cine a partir de finales de la década de 1940.

Compartió créditos con grandes estrellas de la época como Germán Valdés ‘Tin Tan’, Pedro Armendáriz, Libertad Lamarque, Fernando Soler, entre otros.