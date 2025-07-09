Aldo Miranda

Muere famoso 'tiktoker' a los 32 años: se habría quitado la vida en su hogar

Aldo Miranda, reconocido creador de contenido de humor, fue encontrado sin vida en su hogar. El joven publicó un mensaje aparentemente de despedida en redes sociales.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

Video Muere famoso 'influencer' mexicano: es hallado sin vida en su casa tras publicar mensaje de despedida

Aldo Miranda fue encontrado sin vida en su hogar en La Paz, Baja California Sur, el 8 de julio. El popular creador de contenido en TikTok e Instagram, tenía 32 años.

Según reportes de medios locales, el Centro de Control, Comunicación, Comando y Cómputo informaron que el cuerpo del 'influencer' fue encontrado alrededor de las 14:21 horas en circunstancias que apuntan a un posible suicidio, pues fue hallado colgado de un cable que salía de una ventana del segundo piso de su vivienda.

La última historia en Instagram de Aldo fue el texto "Gracias a todos por todo", lo cual ha sido interpretado por algunos como una posible despedida.

Su agencia de representación, Albe Group, expresó su dolor por la pérdida de "una amistad genuina" y recordó que "a veces las batallas internas son silenciosas".

Las autoridades de Baja California Sur continúan indagando para esclarecer el caso.

¿Quién era el 'influencer' Aldo Miranda?

Era originario de La Paz, Baja California Sur, y por varios años se desempeñó como maestro en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con más de 10 millones de seguidores en TikTok y cerca de medio millón en Instagram, Aldo se había ganado el cariño del público gracias al estilo humorístico de su contenido.

