Polémicas de famosos Miss Universe Uberlândia 2025 es arrestada por presunto tráfico de drogas y lavado de dinero Sara Monteiro, Miss Universo Uberlândia 2025, fue detenida por las autoridades, quienes la acusan de posiblemente participar en actividades ilícitas.



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Sara Monteiro, exreina de belleza, ha sido arrestada por supuestamente financiar su lujoso estilo de vida con las ganancias del narcotráfico.

La ganadora del título a Miss Universo Uberlândia 2025 fue detenida el miércoles en São Paulo como parte de una operación contra las actividades relacionadas con la distribución ilegal de drogas, según Daily Mail que cita a G1 Globo.

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La averiguación se ha centrado en maniobras de comercio ilícito de estupefacientes y lavado de dinero que abarca Minas Gerais, São Paulo y Mato Grosso do Sul.

La también ‘influencer’ fue aprehendida después de que las autoridades ejecutaran órdenes de registro e incautación en su condominio.

Los investigadores sospechan que ella obtuvo importantes beneficios comerciando “con marihuana en todo Brasil”.

Sara Monteiro se habría delatado por presumir lujos

Rafael Herrera, miembro de la Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado (FICCO), reveló que las ostentosas publicaciones de Sara Monteiro en sus redes sociales fueron las primeras pistas que los llevaron a indagarla.

En sus ‘posts’, ella se mostraba en vacaciones exóticas, disfrutando en restaurantes costosos y presumía coches de lujo y yates.

“De hecho, lo que nos llamó la atención durante las pesquisas fue que algunos de sus miembros hacían alarde de un estilo de vida económicamente incompatible con su realidad”, explicó.

Ella, además, es señalada como “esposa o novia” de uno de los integrantes del grupo criminal. Era anteriormente propietaria de una boutique de moda femenina.

Los agentes sospecharon aún más de ella luego de que la vieran paseando a su perro cerca de una propiedad rural utilizada como centro del negocio de sustancias.

Ahora, se enfrenta a graves cargos, entre ellos lavado de dinero, narcotráfico y pertenencia a una organización delictiva.