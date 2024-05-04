Miguel Cancel, ex Menudo, recuerda el accidente que sufrió cuando era policía: perdió parte de la mano

Miguel Ángel Cancel, exintegrante de Menudo, sufrió un accidente que le cambió la vida cuando formaba parte de la policía en la Unidad Táctica del S.W.A.T.

En diciembre de 2004, la camioneta oficial en la que viajaba el cantante se volcó en Coral Gables, Florida, provocando que perdiera dos dedos de la mano izquierda.

PUBLICIDAD

Miguel recordó el incidente en una reciente entrevista transmitida en el programa 'De Primera Mano' el 2 de mayo.

"Yo trabajaba para la policía en la unidad táctica del S.W.A.T. Regresando a mi casa, pues hubo un accidente y pues perdí parte de la mano".

El ex Menudo detalló que estuvo en cuidados intensivos durante varias semanas.

" Gracias a Dios estoy vivo porque esto (lo de su mano) no fue lo único, sufrí traumas en el cerebro, costillas rotas, el hígado perforado, estuve un mes en la sala crítica". Explicó que perdió el pulgar, por lo cual le injertaron el dedo índice de su pie izquierdo.

Menudo. Imagen Mezcalent

Miguel compartió que la situación traumática que experimentó no ha sido impedimento "para seguir soñando y poniéndome metas".

En 2014, Miguel Cancel compartió que desde niño quiso ser policía y lo cumplió. Sin embargo, a pesar de los entrenamientos que tienen, nunca están preparados para enfrentar este tipo de situaciones.

"No hay nada que te prepare en la policía, tú puedes estar pendiente de que me puede suceder esto, lo otro, pero yo no pensaba que un accidente de automóvil fuera a darle un alto a mi carrera como policía", contó en el programa 'Un Café Con Meche'.

A pesar de la adversidad, el cantante logró salir adelante con el cariño de sus seres queridos y sus fans, por lo cual descubrió el lado positivo de la dramática situación.

"Me di cuenta de las ganas del ser humano, uno todo lo puede alcanzar".