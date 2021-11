“Fue mi mamá un rato”: Michelle Vieth Recordó cuando Carmen Salinas la cuidó de joven

Ha pasado poco más de una semana desde que Carmen Salinas fue ingresada a un hospital en la Ciudad de México, debido a un derrame cerebral. Desde ese día, varias celebridades han mostrado solidaridad con la famosa actriz.

Una de las artistas que abrió su corazón fue Michelle Vieth, quien se mostró triste por el acontecimiento, pues hay una importante razón que la une con Carmelita: trabajaron juntas y la intérprete la cuidó como si fuera su mamá.

Cargando Video... Así es la casa de Carmen Salinas: vajillas lujosas y una vitrina de perfumes, mostró cada rincón de su hogar



La actriz, originaria de Acapulco, Guerrero demostró que siempre estará agradecida por el apoyo de Carmen Salinas.

Michelle Vieth describe a Carmen Salinas como una mamá

Durante la celebración de su cumpleaños numero 42, Michelle dejó en claro el inmenso cariño que siente por la actriz de 'Mi fortuna es amarte', ya que la recibió en su casa cuando vivió días difíciles.

Cargando Video... "Su semblante está tranquilo": familia de Carmen Salinas habla tras el diagnóstico de hemorragia cerebral



Michelle Vieth recordó aquellos momentos en donde se encontraba grabando ‘Mi pequeña traviesa’, ahí contrajo una enfermedad y fue la misma Carmen Salinas quien vio por ella, pues su familia estaba lejos.

“Durante la novela yo tuve un folículo hemorrágico, no sabían si era agua o sangre, me tuvieron que operar de emergencia y llegó un momento en que mis abuelos se tuvieron que regresar a Acapulco y no me podían dejar sola”

Cargando Video... "Movía sus piecitos": hija de Carmen Salinas brinda el último reporte médico de la actriz



En una entrevista otorgada al programa Hoy, Michelle expresó que la tuvieron que operar de emergencia y Carmen siempre estuvo al pendiente de ella.

En aquella época era menor de edad, la persona más cercana era Carmelita, así que tomó el papel de madre.

Cargando Video... Hija de Carmen Salinas dice que los órganos de su mamá funcionan bien y busca animarla leyéndole la Biblia

“Cuando hicimos ‘Traviesa’ ella era mi mamá y yo en ese entonces pues tenía 16 años. Mis abuelos se vinieron de Acapulco para cuidarme”.

“Doña Carmelita fue quien les dijo a mis abuelitos 'pues se quede conmigo'. Me quedé varias semanas con ella. Fue mi mamá un rato”.

Cargando Video... Familia de Carmen Salinas se pronuncia tras rumores sobre un supuesto fallecimiento

Michelle Vieth no pierde la esperanza de que Carmen Salinas salga del hospital

Como muchos famosos, Michelle pidió a los seguidores de Carmelita que sigan con la fe en alto y manteniéndose positivos.

Para finalizar, la actriz remarcó que Carmen Salinas siempre ha sido una mujer devota, por lo que espera que muchas personas oren por ella.

“Sigamos firmes en nuestra fe, como ella siempre ha sido una mujer de fe, siempre lo ha trasmitido, siempre nos ha enseñado a todos”.

Cargando Video... Carmen Salinas rompió las pistas de baile desde 1970 con estos inigualables pasos

Andrea Legarreta dijo que Carmen Salinas es patrimonio nacional

Después de mostrar la entrevista con Michelle Vieth, la conductora de Hoy recalcó que Carmen Salinas no sólo es recordada por su trayectoria artística, sino que además brindó ayuda a personas dentro y fuera del medio.

“Llena de amor, es un patrimonio nacional. Vamos, mi Carmelita”.