Hija adolescente del presentador Michael Strahan tiene un tumor maligno en la cabeza y así lo enfrenta

Michael Strahan, analista deportivo y presentador de 'Good Morning America', dio una emotiva entrevista junto a su hija Isabella de 19 años, este 11 de enero, para hablar del tumor cerebral maligno que le fue diagnosticado en octubre de 2023.

La adolescente, quien tiene una hermana gemela, fue intervenida de emergencia el 27 del mismo mes en el Cedars-Sinai en Los Ángeles, donde los médicos descubrieron que el meduloblastoma estaba alojado en el cerebelo, en la base de su cráneo, y era del tamaño de una pelota de golf.

PUBLICIDAD

Tras el panorama el presentador no dudó en tomarse un tiempo para alejarse de la televisión y enfocarse en los problemas de salud de su hija.

¿Cómo está la hija de Michael Strahan?

Isabella compartió que en febrero continuará su tratamiento y comenzará a tomar quimioterapia.

" Me siento bien, no está tan mal. Ese es mi siguiente paso. Estoy lista para que comience y esté un día más cerca de terminar. Estoy muy emocionada de que todo este proceso concluya, pero creo que hay que seguir viviendo cada día, durante todo el proceso", dijo en la entrevista con Robin Roberts para 'Good Morning America'.

La adolescente compartió que comenzó a sentir síntomas a principios de octubre, pues presentó "dolores de cabeza, náuseas y no podía caminar derecho". Sin embargo, fue a finales de mes cuando "vomitó sangre" y fue llevada de emergencia al hospital, donde le dieron el diagnóstico de meduloblastoma.

Tras la cirugía, Isabella fue sometida a un tratamiento de radiación y finalmente "tocó la campana": "Fue genial, fue muy emocionante porque han sido 30 sesiones largas, seis semanas", externó la adolescente.

Michael Strahan y su hija Isabella en 'Good Morning America'. Imagen Michael Strahan/Instagram

Hija de Michael Strahan planea llevar su historia a la pantalla

Isabella compartió que planea hacer una docuserie sobre su experiencia para la plataforma de YouTube en beneficio del Duke Children's Hospital.

"Han pasado como dos meses manteniéndolo en secreto, lo cual definitivamente es difícil. No quiero ocultarlo más porque es difícil mantenerlo siempre dentro. Espero ser una especie de voz y ser alguien a quien tal vez [aquellos que] están pasando por quimioterapia o radiación puedan mirar".

PUBLICIDAD

Michael reconoció que esta situación le hizo darse cuenta "que no es tan fuerte como pensaba" y se mostró muy positivo por la recuperación de su hija.

"Literalmente creo que, en muchos sentidos, soy el hombre más afortunado del mundo, porque tengo una hija increíble (…) Sé que ella está pasando por eso, pero sé que nunca se nos da más de lo que podemos manejar y que ella va a aplastar esto", sentenció en la entrevista.

¿Quién es Michael Strahan?

Michael Strahan es un exjugador de fútbol americano y personalidad de televisión estadounidense. Jugó como ala defensiva para los New York Giants de la NFL durante toda su carrera profesional de 15 años.

Además de su faceta como deportista, Strahan es conocido por su trabajo como analista de fútbol en 'Fox NFL Sunday', como coanfitrión de 'Good Morning Americ'a y 'Live! with Kelly and Michael'.

Además de Isabella, el exdeportista tiene tres hijos más: Tanita, de 32 años, y Michael Jr., de 29, a quienes procreó con su primera esposa, Wanda Hutchins; Isabella tiene una hermana gemela, Sophia, a quienes tuvo con su segunda esposa Jean Muggli.