Michael J Fox ¿Murió Michael J. Fox?: él reacciona luego de que CNN anunciara su fallecimiento por error CNN reportó el presunto fallecimiento del protagonista de ‘Volver al futuro’ a los 64 años. Ante la falsa noticia, el mismo Michael J. Fox reaccionó.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Video ¿"Doc" y Marty McFly se llevaban mal? La amistad de Michael J. Fox y Christopher Lloyd superó varias tragedias

La tarde del miércoles 8 de abril CNN reportó el presunto fallecimiento de Michael J. Fox a los 64 años. Ante la noticia que causó confusión en redes, el protagonista de ‘Volver al Futuro’ reaccionó con ironía a la falsa nota de su muerte.

“¿Cómo reaccionas cuando enciendes la televisión y CNN informa sobre tu muerte?”, escribió el actor en Threads y enseguida planteó varias opciones: “¿A) Cambias a MSNBC, o como sea que se llamen estos días. B) Te echas agua hirviendo en el regazo, si duele estás bien. C) Llamas a tu esposa, esperando que esté preocupada, pero tranquila. D) Te relajas, hacen esto una vez al año. E) Te preguntas qué demonios pasa”.

PUBLICIDAD

Luego de plantear algunas escenas hipotéticas con evidente sarcasmo, Michael J. Fox cerró su publicación con un mensaje hacia sus seguidores.

“Pensé que el mundo se estaba acabando, pero aparentemente solo soy yo y estoy bien. Con amor, Mike”, sentenció.

La reacción de Michael J. Fox. Imagen Michael J. Fox / Threads



Minutos más tarde, el representante de Michael J. Fox informó a TMZ que el actor estaba “de maravilla”.

“Estuvo en el Paley Fest ayer. Estuvo en el escenario y dando entrevistas”, dijo.

CNN pide disculpas a Michael J. Fox por informe de su falsa muerte

CNN ofreció una disculpa pública a Michael J. Fox luego de que en sus redes sociales fuera publicada una nota de su muerte y de inmediato borró el material.

Esta fue la publicación de CNN Imagen CNN / X



“El mensaje fue publicado por error; lo hemos retirado de nuestras plataformas y enviamos nuestras disculpas a Michael J. Fox y a su familia”, expresaron.

El contenido que causó confusión en Internet se trataba de un video que llevaba por título: ‘Recordando la vida del actor Michael J. Fox’.

“Entró en nuestras salas cada semana en la pantalla pequeña como Alex P. Keaton (en Family Ties) y luego llegó a la gran pantalla como ‘Marty McFly’ (en ‘Volver al Futuro’). Pero Michael J. Fox tuvo un poderoso tercer acto como paciente de Parkinson y defensor de la investigación con células madre”, se oía decir a una voz en off.