"Él tenía a la que quisiera": Merle Uribe defiende a Vicente Fernández tras acusaciones de abuso sexual

Entrevistada en el programa ‘De primera mano’ , la actriz de 65 años explicó por qué defiende a Vicente Fernández después del escándalo por los videos publicados desde enero de 2020, donde el intérprete realiza tocamientos inapropiados a varias mujeres, y la denuncia de violación por parte de la cantante Lupita Castro en febrero pasado: "Lo conozco y yo sé que él no es de violar a nadie", dijo. Insistió en que, en el pasado, ella vio "cómo se le aventaban un montón de chavas" al cantante. Y agregó: "Sí, vuelvo a repetir: él no tenía ninguna necesidad de violar a nadie porque él tenía a la que quisiera. Sí aceptaban para irse con él al hotel. Yo lo vi, lo viví", expresó.

El cantante de 81 años reaccionó horas después: "Después de veintitantos años anda con esas ridiculeces, presumiendo que fue mi amante, me da risa. Dice que nunca le di una joya, una casa, ni un carro, yo no sabía que cobraba. En ese caso le hubiera pasado mis honorarios también. Me molesta que hable, porque sabe que lastima a mi familia, pero no tengo nada qué reclamarle", dijo para el diario mexicano.