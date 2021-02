Gaby Crassus, esposa del actor Rodrigo Mejía, lo despide con desgarrador mensaje

La expresentadora de 'Al extremo' Gaby Crassus, esposa del histrión, escribió un desgarrador mensaje de despedida tras darse a conocer la muerte del intérprete: "Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas... Amor de mi vida, ¿por qué te fuiste tan pronto?", se lee en su publicación de Instagram.