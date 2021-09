Actriz británica obtiene permiso para entrar a EEUU y cuidar a su gemela tras ser atropellada en NY

Este 11 de septiembre confirmó que gracias al apoyo logró el permiso necesario para viajar a Nueva York: "No puedo agradecer a todos lo suficiente por toda su ayuda y apoyo en esto y realmente no creo que hubiera llegado a Kat sin el increíble apoyo que he recibido. Podré estar con Kathryn mañana y eso es absolutamente increíble".