Mauricio Islas confiesa por qué prefiere mantener distancia con Constanza, la hija de Edith González

“Constanza es una persona a la que yo quiero mucho, sabe que ahí estoy, estoy ahí muy al pendiente con el hermano (de Edith González), con todo el proceso, pero yo sí me he mantenido muy al margen. Mi relación formal era con Edith, con Constanza también tenía relación, pero aún así también era muy respetuoso yo de ese universo y lo sigo siendo, lo seré siempre. Yo siempre he pedido respeto para ella”, señaló el también empresario restaurantero.