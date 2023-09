Conductora de Hoy está destrozada tras muerte de ser querido: "Lo tenía entre mis brazos"

“Me vine a trabajar porque si no siento que voy a ocupar la cabeza en estar lastimándome, pensando cosas que no debo pensar, se hizo todo lo que estaba en las manos, lo puse en manos de Dios. Voy a seguir trabajando porque no tengo de otra, porque a Yorkie le gustaba acompañarme a trabajar, ya no puedo llorar, me duelen hasta los ojos”, sentenció.