Presentadora de Hoy informa que se retirará del espectáculo y explica las razones

Martha Figueroa, conductora de Hoy, reveló que pronto se retirará del espectáculo para explorar nuevas oportunidades. Además, anunció que su hijo debutará como actor.

Martha Figueroa, conocida conductora del programa Hoy, compartió en una entrevista con TVNotas que tiene planes de retirarse de los programas de espectáculos.

¿Por qué Martha Figueroa, conductora de Hoy, piensa retirarse?

En una entrevista realizada el 14 de abril, Martha Figueroa, periodista y coconductora del programa 'Con permiso' junto a Juan José Origel en Unicable, reveló que su retiro de los programas de espectáculos podría ocurrir en cualquier momento.

Expresó su deseo de explorar otras facetas de su carrera, específicamente la escritura. Figueroa mencionó que le gustaría trabajar en un libro para niños, escribir un guión para una película y realizar un documental.

“De los programas de espectáculos sí. Ya puede ser en cualquier día. Puede ser antes de un año. Quiero hacer otras cosas: un libro para niños, un guión para una película, un documental”, afirmó.

¿Martha Figueroa tuvo conflicto con otra presentadora de Hoy?

Aunque no especificó cuándo se retirará de los programas de espectáculos, Martha Figueroa también abordó las diferencias que tuvo con MaryFer Centeno.

La grafóloga de Hoy desacreditó la serie ‘¿Divo o muerto?’ que Figueroa realizó sobre Juan Gabriel. Figueroa afirmó que Centeno le tiró mala onda”, pero que a pesar de ello, nunca le "gritó" y que solucionaron sus diferencias tras una llamada de Centeno.

Figueroa expresó: “Ella le tiró mala onda a mi serie desde un inicio. Mi jefa, Andrea Rodríguez, le dijo que eso era de una mala compañera y que me marcara. Me llamó y le dije que qué bueno que lo hacía porque me había caído muy gorda. Me pidió que la perdonara y la perdoné, pero no le grité. No estoy loca para hacerlo, tengo 57 años. Soy educada y lista”.

Hijo de Martha Figueroa quiere ser actor

Durante la misma conversación, Martha Figueroa mencionó que su hijo mayor, Alejandro, al igual que varios hijos de celebridades, está preparándose para incursionar en la actuación.

Afirmó que no le ha brindado ninguna ayuda y que él está forjando su propio camino y buscando sus propias oportunidades. Figueroa dijo: “Entró al CEA de Televisa y cero le ayudé. Antes de que empiecen a decir. No se puede ayudar a nadie. Son terribles. Hizo casting. Lo pasó y ahí se quedó. Vienen cosas interesantes”.


