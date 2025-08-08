Marisela pospone conciertos por complicaciones de salud: revelan enfermedad que padece

La reconocida cantante Marisela se encuentra atravesando complicaciones de salud.

De acuerdo con un comunicado oficial, difundido en la cuenta de Instagram de la artista, “el pasado 17 de julio” ella “fue diagnosticada con un cuadro de neumonía”.

PUBLICIDAD

En el escrito se detalló que, aunque entonces la llamada ‘Dama de Hierro’ “comenzó a tratarse médicamente de inmediato”, aún así, “un poco más recuperada hizo el esfuerzo de cumplir con el compromiso de cantar” en la Ciudad de México y Austin, Texas.

“Lamentablemente, debido a que no guardó el reposo que requiere el cuidado de esta enfermedad, hace dos días presentó una recaída en su estado de salud”, informaron el 6 de agosto.

¿Cómo se encuentra Marisela?

Además de dar a conocer el padecimiento que afectó a Marisela, igualmente se puntualizó que ella “en este momento está estable”.

No obstante, “las recomendaciones” de su equipo de doctores para que se recupere “son guardar absoluto” descanso durante su tratamiento.

Por esa situación, la intérprete de ‘La pareja ideal’ se vio en la necesidad de “posponer los conciertos programados para este fin de se semana”.

Se trata de los ‘shows’ que daría en el Celebrity Theatre, de Phoenix, y en el Pala Casino Spa Resort, ubicado en California.

“Agradecemos la comprensión de su público, esperamos pronto esté totalmente recuperada para continuar con el ‘Tour Empoderada 2025’”, concluyeron.