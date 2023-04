Mario Cimarro narra el susto que vivió cuando se enteró que iba a ser papá: "fue fatal"

Mario Cimarro se convirtió en papá el 31 de agosto del 2022, cuando nació su hija, fruto de su relación con la modelo eslovaca Bronislava Gregušová.

En septiembre pasado, el actor de telenovelas presentó a la pequeña Brianna en redes sociales. Ahora, habló con una revista sobre cómo ha vivido su paternidad.

Mario Cimarro contó cómo se enteró que iba a tener una hija

En una entrevista con ¡Hola! USA, publicada este 27 de abril, el actor cubano se sinceró sobre esta nueva faceta de su vida. Uno de los detalles que contó es que la noticia de que tenían un bebé en camino los tomó por sorpresa a su prometida y a él.

Curiosamente, lo descubrieron en un chequeo de rutina, que la modelo se tenía que hacer porque estaba en un tratamiento “en la piel”. Sin embargo, en aquella ocasión, no los pudo atender su médico de cabecera y, durante la revisión, Mario Cimarro notó que el nuevo profesional estaba “preocupado”.

El histrión aprovechó un momento en el que ‘Broni’ se ausentó para preguntarle al especialista qué era lo que pasaba. Ahí fue cuando se llevó una sorpresa negativa:

“Me dijo: ‘Mario no sé qué decirte... o son dos cosas… o tiene algo ahí que puede ser delicado o está embarazada’”.



Mario Cimarro reaccionó con preocupación, pero el médico le explicó que simplemente tenían que hacerle un ultrasonido a su entonces novia para despejar las dudas.

“Ese momento fue fatal”, recordó.

Afortunadamente, el resultado fue positivo:

“En el momento en el que el doctor le pone el aparatito en la barriguita, sale la imagen de Brianna. Yo no podía creerlo, los ojos se me aguaron y mi mujer no sabía qué pasaba… ¡Fue espectacular! (...) Me salieron las lágrimas de felicidad”.

Mario Cimarro dio más detalles de su hija y su paternidad

En la citada entrevista, el intérprete de 51 años también relató que su prometida y él se habían planteado la posibilidad de convertirse en padres desde años atrás. Por ello, tenían pensados algunos nombres para su bebé: él había escogido Brando por si tenían un varón, y ella, Brianna para una niña:

“Es un nombre que ella (su prometida) escogió desde niña, que tiene que ver con su cultura que significa fortaleza, resiliencia”.



Si bien Brianna fue el definitivo en esta ocasión, no descartó que, en el futuro agranden la familia con un niño que se llame Brandon.

Sobre cuándo buscarán un segundo hijo, Mario Cimarro dijo que “de repente en un año”.

De igual manera, relató que en los primeros días de vida de la pequeña, a él le “tocó hacer todo solito”, pues la modelo aún se estaba recuperando del parto:

“Yo corté el cordón, yo cambié el pañal, yo la limpié…”.

