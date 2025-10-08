Desde el hospital, protagonista de ‘Gata Salvaje’ revela complicación médica que afecta a su mamá

Video Fallecimiento de Nicandro Díaz deja luto en las telenovelas: así hablaba sobre la muerte

Mario Cimarro, recordado por su protagónico en la telenovela ‘Gata Salvaje’, compartió el difícil momento que está atravesando su mamá, doña María Caridad Paz.

El actor publicó, este 7 de octubre, un video en sus historias de Instagram en las que mostró que su madre estaba siendo atendida mientras se encontraba acostada en una camilla de una clínica.

En el clip, sobre el que él escribió, “¡Luchando por mamá!, se puede apreciar que a la señora le extrajeron sangre de una de sus manos.

¿Qué le pasa a la mamá de Mario Cimarro?

En la misma grabación, Mario Cimarro explicó cuál es la complicación de salud que ha estado afectando a su madre.

“Mamá lleva 24 horas sin soltar fluidos, y el doctor le mandó unos análisis. Estamos aquí en el hospital”, declaró a la cámara.

El también cantante puntualizó que los exámenes ayudarían a determinar que los riñones de doña Caridad “estén bien” y si “ella no tiene ninguna infección”.

Además de agradecer de antemano por el apoyo, cariño y consejos de sus seguidores, él igualmente demostró que se mantiene optimista: “Vamos a salir de esta también, no se preocupen”.

Hasta el momento, Mario no ha brindado actualización de cómo sigue su mamá, quien actualmente tendría 90 años.

El actor Mario Cimarro mostró la etención médica que le brindaban a su mamá. Imagen Mario Cimarro/Instagram

Mario Cimarro revela que su mamá padece Alzheimer

En 2021, Mario Cimarro dio a conocer que su madre padece Alzheimer, lo cual descubrieron tras notar que “se le estaban olvidando las cosas normales que hacía en su día a día”.

“Nunca, nunca mamá puede quedarse sola. Una persona con este padecimiento cuando se queda sola, ahí es cuando pasan los accidentes”, explicó en entrevista con María Celeste Arrarás para su canal de YouTube.

Entonces, él detalló que su hermana María era la principal cuidadora de doña Caridad ya que él tenía que viajar por cuestiones laborales.