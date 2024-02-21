¿Qué fue de los abuelitos de Marimar? Mamá Cruz tuvo una trágica coincidencia con la historia

Marimar es una de las telenovelas que consagraron a Thalía como una de las actrices más queridas entre el público internacional.

En la trama, la vida de ‘Marimar’, interpretada por la también cantante, se vio afectada por las maldades que ‘Angélica Narváez’, encarnada por Chantal Andere, cometía en su contra.

Fue justo dicha villana quien dio la orden a uno de sus empleados para que incendiara la choza en la que la joven vivía con sus abuelos, ‘Mamá Cruz’ y ‘Papá Pancho’, representados por los actores Ada Carrasco y Tito Guízar.

Tristemente, ellos fallecen en el incendio mientras su nieta se encontraba en prisión, por lo que ella ni siquiera pudo despedirlos.

En la vida real, Carrasco compartió con su personaje una trágica coincidencia que inclusive causó asombro en algunos miembros de la farándula.

¿Qué sucedió con la ‘abuelita’ de ‘Marimar’?

De acuerdo con información del canal de YouTube de tlnovelas, Ada Carrasco murió, a los 81 años, el 5 de abril de 1994 a causa de un ataque al corazón.

Paradójicamente, el deceso de la primera actriz ocurrió el mismo día que se transmitió en televisión mexicana el capítulo donde se muestra el terrible percance por el que pierde la vida ‘Mamá Cruz’, su papel en Marimar.

La artista había terminado una semana antes de su partida las grabaciones para el popular proyecto, en el que igualmente apareció Eduardo Capetillo.

Esta coincidencia impactó a periodistas como Dioni González, que explicó al medio las razones por las que, en un inicio, no consideraban que fuera cierto.

“No lo podíamos creer, o sea, pensamos que había sido un chisme de muy mal gusto de alguien que quería hacer un tipo de promoción o de escándalo, pero en verdad fue muy sensible, doloroso y realmente increíble”, sentenció.

Ada Carrasco encarnó a 'Mamá Cruz' en la telenovela Marimar. Imagen Televisa

Nacida en la Ciudad de México el 14 de septiembre de 1912, Ada Carrasco debutó como actriz en la puesta en escena ‘La culta dama’ y perteneció a la llamada ‘Época de Oro’ del cine mexicano.

A lo largo de su trayectoria, ella participó en más de 60 melodramas, incluyendo ‘El precio del cielo’, ‘La leona’, ‘María Isabel’ y ‘Mundo de juguete’.

Abuelito de Marimar también murió por fallo en su corazón

Por su parte, Tito Guízar, abuelito de Thalía en Marimar, continuó con su trabajo actoral tras finalizar su participación en la historia.

Tito Guízar interpretó al abuelo de 'Marimar'. Imagen Televisa

‘María la del barrio’, ‘La Usurpadora’ y ‘El Privilegio de amar’ fueron algunas de las exitosas producciones en las que él participó en los años posteriores.